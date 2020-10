De Cauwer vindt opgave wel héél vreemd: "Het is niet normaal, er moet iets aan de hand zijn..."

Geen Tom Dumoulin meer aan de start van de Ronde van Spanje. De Nederlander van Jumbo-Visma werd dinsdag door zijn ploeg uit de koers gehaald. Heel vreemd, vindt José De Cauwer.

Dumoulin zijn seizoen is niet echt om over naar huis te schrijven. In de Tour viel hij ook al snel door de mand. "Daar zat ook geen stijgende lijn in", oordeelt José De Cauwer bij Sporza. "Hier kon hij dan de puntjes op de i zetten, maar dat is niet gelukt. Op de eerste dag moest hij de rol al lossen. Het wordt wel beter, denk je, maar zo ging het dus niet."

De Cauwer vermoedt dat er meer aan de hand is. "Als hij zich - zoals men zegt - al vermoeid voelde voor de start van deze Vuelta, dan is er misschien iets in zijn lichaam aanwezig. Er moet iets aan de hand zijn. Het kan een beginnende ziekte zijn, een allergie, ... Maar het is alleszins niet normaal."