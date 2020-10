Herygers en Bakelants hebben andere kijk op een Giro mét Evenepoel: "Hij wint met vijf minuten voorsprong"

Remco Evenepoel had van de Giro zijn grote doel gemaakt, maar door die val in de Ronde van Lombardije is dat natuurlijk allemaal niet doorgegaan. De eindwinnaar in die Giro werd geen Thomas of Nibali, wel Tao Geoghegan Hart... Dan had Evenepoel toch ook kunnen winnen?

Het is een onderwerp dat werd aangekaart in Extra Time Koers. "Normaal gezien had hij de man geweest die op jeugdige leeftijd de Giro had kunnen winnen", zegt Paul Herygers. Had het echt voor Evenepoel geweest? "Ik ga daar van uit."

Jan Bakelants is daar toch een heel stuk voorzichtiger in. "Aan het eind van de rit telt dat hij er niet bij was. Het is praat na de vaak om nu te zeggen dat hij zeker gewonnen had als hij er bij was geweest. Dat is niet zeker, Hindley en Tao Geoghegan Hart reden ook hard."

TECHNIEK BIJSCHAVEN

Herygers blijft echter bij zijn mening over Evenepoel. "Hij wint met vijf minuten voorsprong", lacht de voormalige veldritkampioen. Ook vroeg Herygers zich af of Evenepoel met een intermezzo in het veldrijden of het mountainbike aan zijn techniek kan schaven om in de toekomst valpartijen zoals in Lombardije te vermijden.