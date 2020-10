Hevige discussie tussen ploegbaas Trek-Segafredo en Patrick Lefevere: "Bennett probeerde hem op een foute manier weg te krijgen" en "Waar was jullie lead-out?"

De discussie over de declassering van Sam Bennett gaat nog steeds verder. Zijn ritzege werd afgenomen nadat hij Emils Liepins, een renner van Trek-Segafredo, aan het duwen was in de finale van de etappe.

Lefevere had eerder al laten weten dat het een foute beslissing was van de jury, maar Luca Guercilena, de ploegbaas van Trek-Segafredo, gaat daar niet mee akkoord. "Door jouw lead-out kon hij het wiel van Ackermann niet volgen en daarna probeerde Bennett hem op een foute manier weg te krijgen. De tv-beelden zijn duidelijk genoeg en hier was geen VAR nodig", aldus Guercilena op Twitter.

Patrick Lefevere is het daar niet mee eens en ging in de tegenaanval. "Hoeveel sprints heeft hij al gewonnen? Waar was jullie lead-out?"