Negende etappe in de Vuelta wordt een rit voor de sprinters: peloton controleert kopgroep van twee renners

Vandaag staat de negende etappe op het programma in de Vuelta. Het wordt een rit voor sprinters en het ziet er ook naar uit dat het op een massasprint zal eindigen, want er zijn slechts twee renners weggereden en het peloton is de kopgroep aan het controleren.

Krijgt Jasper Philipsen een nieuwe kans in de Vuelta? De kans is groot dat de negende etappe in de Vuelta op een massasprint zal eindigen. Met de Colombiaan Juan Felipe Osorio en de Spanjaard Aritz Bagües zijn er slechts twee renners weggereden.

Het peloton is de rit aan het controleren, want ze volgen op zo'n 4 minuten van de kopgroep. Wordt het Philipsen of toch een tweede etappezege voor Bennett? Of kan Ackermann zich nog eens laten zien? We weten het binnen enkele uren.