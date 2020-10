Pakt Philipsen de zege die hem vorige keer ontglipte of is Bennett weer snelste? Eindelijk weer sprinterskans in Vuelta

Als er nog een tweede Belgische ritzege komt in de Vuelta, is Jasper Philipsen zeker één van de mannen die hiervoor kan zorgen. Vorige vrijdag liet hij al zien dat hij het in zich heeft. De streep lag toen net te ver. Schiet Philipsen in de negende etappe wel raak?

Ze zijn niet meteen de groep wielrenners die het meeste op hun weken bediend worden in de Vuelta, de sprinters. Ze zijn wel gewend om meer kansen te krijgen in een grote ronde. In Spanje zal dat dit jaar beperkt worden tot hooguit vier stuks. Elke gelegenheid moet dus maximaal aangegrepen worden. Weinig ruimte om iets te laten liggen.

Voor Sam Bennett is het sinds zijn overwinning in Ejea de los Caballeros wel wat gemakkelijker: de druk is er voor hem af. Hij heeft de sprintsnelheid en de ploeg om er nog één of meerdere overwinningen bij te doen. Enige onzekerheid, waar hij wel eens last van heeft, kan hem in principe geen parten meer spelen.

Onzekrheid hoeft er ook niet te zijn bij Jasper Philipsen, want de eerste vlakke etappe in de Vuelta heeft aangetoond dat hij mee kan doen voor de overwinning. Zijn aanzet toen oogde ook erg explosief. Alles is dus aanwezig om eens te kunnen winnen. Alleen moet die dekselse Bennett eens geklopt kunnen worden.

Een andere belangrijke kandidaat-ritwinnaar is Pascal Ackermann. Philipsen heeft de jongste weken al wel meermaals getoond Ackermann wel aan te kunnen. Het hele scherpe lijkt er momenteel bij Ackermann niet te zijn. In de vierde rit moest hij het ook stellen met een vierde plaats. Kan de Duitser van Bora-Hansgrohe ons ongelijk bewijzen?

Gezien de weinige kansen die er zijn in deze Vuelta lijkt het onwaarschijnlijk dat de sprintersploegen de opportuniteit verloren laten gaan om een massaspurt af te dwingen in Aguilar de Campoo. Er zijn onderweg wel stukken die wat op lopen, maar geen hellingen die als dusdanig beschouwd worden. In de finale is het dan wel opletten geblazen voor eventuele valpartijen.