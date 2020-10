Selecties Belgische mannen en vrouwen bekend voor EK veldrijden: Toon Aerts, Eli Iserbyt en Sanne Cant zijn de leiders

Op 8 november kennen we de nieuwe Europese kampioenen in het veldrijden. De cross zal afgewerkt worden in Rosmalen en Sven Vanthourenhout, de Belgische bondscoach, heeft de selectie bekendgemaakt.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn 8 renners geselecteerd. Bij de mannen heeft Vanthourenhout onder meer voor Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Bij de vrouwen is Sanne Cant de grootste naam.

Given the current situation in Belgium we will be sending a limited national selection to the UEC Cyclo-Cross European Championships in Rosmalen 🇳🇱 | https://t.co/B5kNhYo5ED

#EuroCross20 pic.twitter.com/T2uopyYsGo