Al vijf jaar lang de speeltuin van Mathieu van der Poel, maar cross voorzien voor 11 januari gaat nu niet door

Opnieuw een veldrit extra uit het huidige veldritseizoen die niet zal kunnen plaatsvinden door corona. Het gaat om de cross in Otegem, één van de vele plekken waar het de voorbije jaren keer op keer Van der Poel boven was. De cross was gepland voor 11 januari 2021.

De veldrit stond dus pas na de jaarwisseling op de kalender, maar toch heeft de Koninklijke wielerclub Otegem al besloten om over te gaan tot afgelasting. "In deze fase van de pandemie kunnen we gewoonweg de veiligheid van de medewerkers niet meer garanderen", staat op hun Facebookpagina. "Het houdt een besmettingsrisico in om sponsors fysiek te bezoeken."

HYPOTHEEK OP DE TOEKOMST

Ook het financiële aspect speelt uiteraard mee. "Voorts is het ook zo, en daar gaan we niet flauw over doen, dat een cross organiseren zonder publiek weinig tot geen inkomsten genereert. Een cross zonder publiek organiseren zou een hypotheek leggen op de toekomst van Otegem Cross en dat willen we niet."

Ook een variant op een cross zoals die er normaal zou uitzien blijkt er niet in te zitten. "Een parcours opbouwen met beperkte bubbels is uiteraard niet mogelijk. Kortom, we willen het niet gedroomd hebben dat er iemand besmet zou geraken tjidens de voorbereidingen van Otegem Cross." Geen editie dus in 2020. De laatste vijf jaar ging de zege in Otegem naar Mathieu van der Poel.