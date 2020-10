Crossen van Merksem en Boom schuiven één dag op, ook nieuwe datum voor andere Superprestigemanche

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan de kalender van de Superprestige. Die mogelijkheid was vrijgekomen door het wegvallen van een aantal Wereldbekermanches. Daardoor kan er in de Superprestige meer op zondag gecrosst worden.

In totaal hebben drie veldritten een nieuwe datum gekregen. De eerste van die drie komt er al aan in november. De veldrit van Merksplas gaat niet door op zaterdag 21 november, maar wel op 22 november. Net als Merksplas schuift ook de cross in Boom een dagje op. Daar zal gecrosst worden op 6 december in plaats van 5 december.

De Superprestigemanche in Gavere daarentegen zal een kleine week eerder doorgaan dan voorzien. Die wedstrijd stond geprogrammeerd op 19 december. De nieuwe datum voor deze cross is zondag 13 december. De Superprestige kent ook dit seizoen weer zijn ontknoping in Middelkerke. Op 6 februari valt aan de kust het doek over het klassement.