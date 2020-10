Mathieu van der Poel dingt niet naar vierde Europese titel op rij, indrukwekkende Nederlandse damesploeg

Het Europees Kampioenschap veldrijden zal doorgaan zonder Mathieu van der Poel. Dat lag al in de lijn der verwachtingen. Het EK bij de mannen staat zondag 8 november al op het programma en dan zal Van der Poel zijn veldritseizoen nog niet hebben aangevat.

De Belgische selecties voor het EK veldrijden waren al rond. Nu is ook de Nederlandse bondscoach Gerben De Knegt klaar met zijn huiswerk. Het EK moet het dus stellen zonder de titelverdediger. Mathieu van der Poel zette het kampioenschap zelfs de voorbije drie jaar naar zijn hand. Bij de elite heren komt er een nieuwe Europees kampioen.

Volgende namen komen wel voor Nederland aan de start in Rosmalen: David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Maik van der Heijden en Stan Godrie. Op zaterdag 7 november komen de vrouwen al in actie. In die wedstrijd kan Nederland de titel nu al eigenlijk nog amper ontsnappen.

KASTELIJN VERDEDIGT TITEL BIJ DAMES

De Nederlandse selectie zit vol met nagenoeg allemaal kandidaat-winnaressen. Titelverdedigster Yara Kastelijn en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado worden vergezeld door Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Sophie de Boer.