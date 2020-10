Spurter die in Scheldeprijs nog Bol in steun had doet het nu goed in Vuelta: "Heel erg nerveus en hectisch"

Bij Sunweb kunnen ze ook in de Vuelta een rappe man inzetten. In de Tour was er Cees Bol natuurlijk. Die reed midden oktober nog de Scheldeprijs in dienst van Max Kanter en het is diezelfde Kanter die in Spanje de sprints mag afwerken voor Sunweb.

In Ejea de los Caballeros zat er al een ereplaats in, al moest hij het wel wat bekijken van op de tweede rij. In de negende etappe eindigde Kanter een stuk dichter. Op de derde plaats, alleszins na de declassering van Sam Bennett.

Het was al snel duidelijk dat het een sprint ging worden. "Na één kilometer was er al twee man vertrokken in de ontsnapping. We bleven in het peloton en probeerden zoveel mogelijk energie te sparen. De jongens probeerden me zo goed mogelijk te helpen en mij in een goede positie te brengen in de laatste kilometer. Dat lukte ook, al ging het er wel heel erg nerveus en hectisch aan toe."

HET GOEDE WIEL VINDEN

Dat weerhield hem er dus niet van op een degelijke wijze zijn sprint te kunnen etaleren. "Ik probeerde een goed wiel te vinden om mijn sprint te doen. Ik was behoorlijk snel. Ik denk dat het een goede dag was voor ons en we proberen het in de volgende sprintersetappe nog beter te doen."