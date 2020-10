De Cauwer ziet veelbelovende Philipsen in Vuelta: "In heel goede doen, negende plaats meer waard dan tweede plaats"

Jasper Philipsen heeft tot dusver al drie keer top tien gereden in de Vuelta. Zijn goede prestaties zijn José De Cauwer niet ontgaan. Zelfs op de lastige aankomst in Suances deed Philipsen mee en dat is misschien nog het meest veelzeggend.

Op een finish waar vooral klassementsmannen en punchers de dienst uitmaakten, werd Philipsen verdienstelijk negende. Terwijl spurters als Bennett en Ackermann al lang in geen velden meer te bespeuren waren. José De Cauwer gaf co-commentaar tijdens de tv-uitzendnig op Sporza en was ook onder de indruk.

PERSPECTIEVEN VOOR ZWAARDERE AANKOMSTEN

"Dat Philipsen hier negende wordt op drie seconden, dat zegt veel over de toekomst. Dit is voor mij meer waar dan zijn tweede plaats in de eerste massasprint", zegt De Cauwer. "Als je dit kan op 22-jarige leeftijd in een heel lastige sprint, dan opent dat perspectieven voor zwaardere aankomsten en aankomsten waar andere sprinters niet zullen meekunnen."

Volgens de voormalig ploegleider is Philipsen veel meer dan enkel een renner die snel is aan de meet. "Philipsen is niet alleen een sprinter, die is gewoon in heel goede doen."