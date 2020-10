Indrukwekkende Iserbyt een klasse te sterk op Koppenberg, Aerts moet ook nog ploegmaat voor laten

Op de Koppenbeg gelden de wetten van de sterkste. Dat was Eli Iserbyt, daar bestaat geen enkele twijfel over. In het begin konden de toppers mekaar meer bestoken, maar Iserbyt werd alleen maar sterker en nam ook al een mooie bonus in het tijdsklassement van de X2O Trofee.

Toon Aerts legde er in de Koppenbergcross meteen duchtig de pees op. Eli Iserbyt maakte dat hij mee was. Zo kregen we alvast de twee te verwachten protagonisten vooraan. Voor één keertje was het niet Pauwels Sauzen-Bingoal dat de meeste crossers op de voorposten had, maar Telenet.

Quinten Hermans en Lars Van der Haar kwamen immers aansluiten. Zo was het drie tegen één in het voordeel van Telenet. Iserbyt zag echter ook Michael Vanthourenhout nog naderen en zo was het ploegenspel terug meer in balans. Aerts en Iserbyt waren wel duidelijk de twee sterksten van het kwintet voorin.

ISERBYT DE BESTE BERGOP

Nadat de drie anderen definitief gelost werden, was het toch weer man tegen man. Iserbyt reed technisch een sterke koers en trok op een hellend stuk nog eens door. Aerts kreeg zo in korte tijdsspanne meer dan tien seconden aan zijn broek. Ondertussen leek Van der Haar de strijd om de laatste podiumplaats te winnen.

VAN DER HAAR VOORBIJ AERTS

Er zat zelfs nog meer in voor de Nederlander, want zijn ploegmaat Aerts had toch wel een tik gekregen. Van der Haar reed hem voorbij. Een imponerende Iserbyt bouwde zijn kloof wel nog een heel stuk uit. Het ging richting de veertig seconden op Van der Haar, die wel een mooie tweede plaats veiligstelde. Aerts kreeg al meer dan een minuut aan de broek. Dat wordt geen evidentie om goed te maken.