Nog nationale titels uitgedeeld: nummer 5 uit Gent-Wevelgem wint in Zwitserland, Longo Borghini in Italië

Er vielen in het wegwielrennen zowaar nog nationale titels te verdienen eind oktober. Met Stefan Küng en Elisa Longo Borghini konden er toch enkele gekende namen uit de koers zich nog kampioen van hun land kronen.

Stefan Küng is in Märwill Zwitsers kampioen op de weg geworden. Voor het eerst in zijn carrière. In het werk tegen de klok was de tijdritspecialist wel al vier keer de beste. Nu dus ook in de wegrit: Küng had na een geweldige solo een voorsprong van bijna vijf minuten op Wyss en Pellaud.

Voor Küng was het tevens een bevestiging van een sterke periode die hij nog kende na de Tour. Zo bezorgde hij Zwitserland brons op het WK wielrennen en eindigde hij vijfde in Gent-Wevelgem. Bij de vrouwen ging de Zwitserse titel naar Elise Chabbey, die won voor Linda Indergand en Lara Krähemann.

Een andere dame die een gouden medaille veroverde was Elise Longo Borghini. Zij pakte in Italië dan weer uit met een mooie solo en volgt op de erelijst Marta Bastianelli op. Katia Ragusa en Marta Cavelli werden respectievelijk tweede en derde.