Zoek niet naar Sanne Cant in Koppenbergcross: "Ik moet miserie niet gaan opzoeken, ik mis het winnen"

Vorig seizoen moest Sanne Cant al keer op keer de Nederlandse toppers voor zich dulden. Het is niet onlogisch dat die trend zich zou voortzetten. De uitslagen van Cant dit seizoen zijn echter wel erg povertjes. Nochtans is de wil om er het beste van te maken nog altijd aanwezig.

Een zesde plek in Lokeren: dat is haar beste resultaat tot dusver. In sommige crossen was het veel minder. "Ik had het niet zien komen", zegt Cant over haar tegenvallende seizoensstart in HLN. "Mijn testen in september waren in orde, ik had wel wat vertrouwen aan de start van het crossseizoen."

Een belangrijke cross was die in Gieten: daar kwam de Belgische kampioene drie keer ten val. "Nog nooit gebeurd." Nadien staken klachten over blokkages van nekspieren en middenrug de kop op. "Vorige week dacht ik dat ik ervan af was, maar in Ruddervoorde was het echt slecht."

PAAR DAGEN RUST

Waarna besloten werd: geen Koppenbergcross. Die klimkoers ligt Cant sowieso al niet echt. "Het lijkt me in deze omstandigheden geen goed idee om mee te doen. Ik moet de miserie ook niet zelf gaan opzoeken. Ik denk dat ik meer nut heb aan een paar dagen rust."

Maar hoe moet het nu verder? Want de generatiewissel in de cross valt niet meer terug te draaien. "Er zijn veel goeie rensters bijgekomen, maar het kan toch niet dat de 20ste plaats nu mijn plek is? Ik ben nog altijd ambitieus: ik wil presteren, ik ben niet blij met mijn uitslagen. Ik mis het winnen. Ik ga geen twintig wedstrijden per jaar meer winnen, maar ik wel weer terug in die top 5."

KWAAD NA FACEBOOK-BERICHT

Ondertussen verweert Cant zich ook tegen de criticasters, die er bij zo'n uitslagen dan wel zijn. "Onlangs kreeg ik op Facebook een bericht van iemand die zei dat ik er beter mee zou stoppen. Dat maakte me echt kwaad. Want dat zal ik zelf wel bepalen."