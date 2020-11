Is dit waarom de favorieten zo rustig bleven tijdens slotklim? "Tegenwind maakte het lastig"

Wie zaterdag vuurwerk verwacht had in de zware bergrit in de Ronde van Spanje kwam bedrogen uit. De favorieten bleven in groep samen en reden zo naar de finish. Achteraf kwam Daniel Martin met een mogelijke verklaring.

"Er stond veel tegenwind op de slotklim waardoor het moeilijk was om aan te vallen", klinkt het bij de Ier van Israel Start-Up Nation. "In het wiel rijden van de voorganger ging nog wel maar het was wel een zware dag. Er werd telkens snel naar boven gereden", vertelt Martin. Normaal gezien laat Martin zich wat meer zien. De derde in het klassement moet 25 seconden goedmaken op Carapaz en Roglic, iets wat hij misschien wel kon doen met een snedige aanval. "Enkel in de laatste kilometer zat de wind wat mee. Ik ben vroeg beginnen sprinten, maar vooral om zelf niet verrast te worden. Zondag op de Angliru wordt een zware etappe", blikt hij al even vooruit.