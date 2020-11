Lotte Kopecky rijdt naar mooie 11e plaats op Koppenbergcross en is daarmee beste Belgische: "Enorm afgezien"

De Belgische kampioene op de weg kan blijkbaar ook een aardig stukje veldrijden, dat bewees Lotte Kopecky op de Koppenbergcross zaterdag.

Kopecky moest helemaal achteraan starten maar eindigde uiteindelijk op een mooie 11e plaats. Na 8 Nederlandse dames, een Italiaanse en een Bulgaarse werd Kopecky zo de eerste Belgische in de uitslag. Al had ze ook enorm afgezien reageert ze achteraf bij Sporza.

"Ik vond mijn weg snel door het peloton waardoor ik redelijkgoed doorkwam op de Koppenberg. Er was geenenkele strook om even te recupereren. Maar dat was vooral omdat ik constant plaatsen wou goedmaken", klinkt het.

Na Ruddervoorde is het nog maar de tweede keer dat Kopecky het veld induikt. Daar kon ze geen goede notering behalen, al was dat vooral door pech. "Ik heb niet veel ervaring dus ik verlies veel tijd als het technisch wordt. Maar op de Koppenberg kon ik wel wat goedmaken", klinkt het.

Tweede meteen ook laatste veldrit

Lotte Kopecky verbaasde wel wat mensen door te melden dat ze het veld zou induiken voor enkele crossen. Haar tweede cross wordt voorlopg wel meteen haar laatste. "De komende weken neem ik wat rust en daarna zal ik me voorbereiden op het nieuwe wegseizoen. Nu moet ik vooral gezond blijven", besluit ze.