Parcours Tour de France 2021: punchers krijgen kansen voor de gele trui, Mont Ventoux twee keer in dezelfde etappe en twee tijdritten

De renners die volgend seizoen de Tour de France willen winnen zoals onder meer Roglic en Pogacar weten wat hen te doen staat. Het parcours is namelijk voorgesteld en er staan heel wat mooie ritten op het programma.

De punchers krijgen kansen om de gele trui binnen te halen, want de eerste twee ritten eindigen met een korte, maar pittige beklimming. Zo staat in de tweede etappe de bekende Mûr-de-Bretagne op het programma.

Voor de sprinters zullen er ook heel wat kansen liggen in deze editie, want er zijn 9 ritten die op een massasprint zouden kunnen eindigen. Toch zullen ook de vluchters het uiteraard willen proberen in een paar van deze etappes.

Ook de bergen kunnen uiteraard niet ontbreken. Er moet veel geklommen worden, maar er zijn slechts drie aankomsten bergop. Toch zullen de klassementsrenners ook naar de elfde etappe kijken, want dan moeten de renners twee keer over de Mont Ventoux. De finish van deze etappe is echter na de afdaling van de tweede passage van de mytische klim. Ook de Tourmalet, de Peyresourde en de Montee de Tignes maken hun opwachting in deze editie van de Tour.

De vijfde en de voorlaatste etappe worden ook belangrijke ritten, want dan wachten twee tijdritten. De vijfde rit is een tijdrit van 27 kilometer en de voorlaatste en misschien wel allesbepalende tijdrit is 31 kilometer lang. Afsluiten doen de renners zoals elk jaar op de Champs-Elysées.