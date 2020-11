Roglic komt nooit echt in problemen ondanks 4500 hoogtemeters

De rode leiderstrui is zaterdag nooit bedreigd geweest tijdens de elfde etappe. Jumbo-Visma controleerde op de slotklim zonder het tempo al te hoog te leggen.

"Alles gaat voorlopg goed", reageert Roglic na de ietwat saaie slotklim. "De vele beklimmingen en hoogtemeters zorgden ervoor dat het een zware dag was, maar we hebben goed gecontroleerd", klinkt het.

Marc Soler springt in het algemene klassement wel naar plaats 6. "Hij kende inderdaad een goede dag, maar voor de rest panikeerden we niet. Op de Angliru zondag zal het een spektakel worden, voorlopig doen we het nog goed", zegt Roglic.