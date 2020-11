Jakobsen geeft update en schetst voorwaarden om weer te mogen denken aan trainingen: "Volgende operatie in '21"

Voor Fabio Jakobsen zal de jaarwisseling binnen enkele maanden in het teken staan van alle pech achter zich te laten. De Nederlander heeft alleszins nog een lang stuk revalidatie en ook nog een operatie voor de boeg. Toch durft hij al stiekem denken aan het hervatten van de trainingen.

Die weg daar naartoe is zoals vermeld nog bijzonder lang. Fabio Jakobsen geeft op Instagram wel een update over zijn medische toestand. "Vier weken na de reconstructie van mijn onder-en bovenkaak was het tijd dat de draadjes eruit kwamen. Het genezingsproces gaat goed."

Dat horen we natuurlijk graag. Er zijn een aantal dingen die in de komende weken en maanden nog zouden moeten gebeuren. "Het getransplanteerde bot moet goed aangroeien de komende vier maanden. De volgende operatie is gepland voor 2021. Over een paar weken zou mijn bekkenkam genezen en weer zo sterk moeten zijn als voorheen."

Als die wensen allemaal vervuld worden, zou Jakobsen op weg kunnen zijn naar het opnieuw wielrenner worden. "Dan kan ik nadien weer stilletjes aan beginnen trainen op de fiets!" We duimen alvast met zijn allen voor de renner van Deceuninck-Quick.Step.