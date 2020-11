Jumbo-Visma ziet Groenewegen stilletjes rechtkrabbelen: "Moge duidelijk zijn dat alles wat is gebeurd, sporen heeft nagelaten"

Na de veelbesproken crash in de Ronde van Polen, veroorzaakt door Dylan Groenewegen, gingen natuurlijk de meeste steunbetuigingen naar Fabio Jakobsen, die in een coma belandde. Gelukkig kwam die er weer door. Ook voor Groenewegen zelf waren de gevolgen van de val zwaar.

Op fysiek vlak liep hij een sleutelbeenbreuk op, maar vooral mentaal was het zwaar om alles te verwerken. Ploegleider Merijn Zeeman heeft het even gehad over hoe het met Groenewegen gesteld is. "Met Dylan gaat het naar omstandigheden oké", klinkt het.

ZINNEN VERZETTEN

Het is uiteraard niet simpel om een valpartij met zo'n zware consequenties echt achter je te laten. "Wat er is gebeurd, heeft enorm veel impact op hem gehad. Hij krabbelt op en traint goed, om zijn zinnen te verzetten."

Het is natuurlijk uitkijken of dit alles geen staartje krijgt en zoja in welke mate. "Hij is in afwachting van wat de UCI gaat besluiten. Maar het moge duidelijk zijn dat alles wat er is gebeurd, zijn sporen heeft nagelaten bij hem."