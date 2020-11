🎥 Remco Evenepoel geeft ons een inkijkje in zijn revalidatieproces, viervoudig Tourwinnaar ziet dat het goed is

Remco Evenepoel was de ster van 2020, tot zijn val in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Einde seizoen, geen Giro of WK voor de jonge wolf. Op Instagram geeft hij ons een inkijkje in zijn revalidatieproces.

Revalideren doet Evenepoel bij Lieven Maesschalck, een van de meest toonaangevende kinesisten van de wereld. Met een filmpje laat hij zien dat hij de spieren in zijn onderbenen aan het trainen is met oefeningen. Ook lopen met een gewicht achter hem hoort tot de oefeningen. Zijn proces ontgaat ook de rest van de wereld niet want ook Chris Froome (viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk) reageert op de post en ziet dat het goed is. Dit bericht bekijken op Instagram We’re getting there. 😈🙏🏼 Een bericht gedeeld door Remco Evenepoel (@remco.ev) op 2 Nov 2020 om 6:42 (PST) 2021 Welke doelen Evenepoel in 2021 stelt, zal afhangen van de Olympische Spelen. Als de Spelen doorgaan, rijdt Evenepoel waarschijnlijk de GIro en niet de Tour. Als de Spelen doorgaan, ziet Nederlands YouTuber Bas Tietema een medaille in het turnen nog wel tot de mogelijkheden behoren.