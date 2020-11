Nederlander is blij met zijn contractverlenging bij Trek-Segafredo: "Ik heb het hier heel erg naar mijn zin"

Gisteren kwam Trek-Segafredo met heel wat contractnieuws. Zo hebben vijf renners een nieuw contract getekend bij de ploeg. Eén van die vijf renners is Koen de Kort. De 38-jarige Nederlander tekende een contract voor één seizoen.

Koen de Kort is heel blij met zijn contractverlenging. Hij voelt zich namelijk goed bij Trek-Segafredo. Hij gaf meer uitleg in een interview bij Wielerflits. "Ik heb het hier erg naar mijn zin", vertelde de 38-jarige Nederlander.

"Ik heb niet de ambitie om nog voor een andere ploeg uit te komen en ik was altijd duidelijk over het feit dat ik hier wilde blijven. Het was niet zo moeilijk om tot een akkoord te komen, want ik dacht er hetzelfde over als Trek-Segafredo", aldus de Kort.