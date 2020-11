Primoz Roglic opnieuw aan de leiding in de Vuelta: "Je kan beter een voorsprong hebben dan een achterstand"

De 13de etappe was een kolfje naar de hand van de Sloveen Primoz Roglic. De Sloveen had de tijdrit goed ingedeeld en won de rit uiteindelijk met één seconde voorsprong op de Amerikaan Barta. Roglic heeft nu ook een kleine voorsprong in het algemeen klassement op Carapaz en Carthy.

Na de etappe was Roglic uiteraard zeer tevreden met zijn vierde ritzege in deze editie van de Vuelta. "Het is prachtig, want het is al lang geleden dat ik nog eens een tijdrit kon winnen", vertelde de Sloveen van Jumbo-Visma. Door deze ritzege wordt Roglic de nieuwe leider en heeft hij nu een voorsprong van 39 seconden op Carapaz en 47 seconden op Carthy. "Je kan beter een voorsprong hebben dan een achterstand. Nu is het zaak om de focus te behouden en we zullen ervoor vechten", concludeerde Roglic.