Richard Carapaz is geen leider meer, maar hij doet nog volop mee voor eindwinst: "Er komen nog harde dagen aan waarin alles kan veranderen""

Richard Carapaz heeft de leidersplaats moeten afstaan aan Primoz Roglic. De Sloveen was net iets sterker in de tijdrit. Carapaz volgt nu op 39 seconden, maar volgens hem ligt de Vuelta nog steeds open.

Richard Carapaz heeft een kleine tik gekregen in de Vuelta. Hij is namelijk een plaats gezakt en volgt nu op 39 seconden van leider Roglic. Daarnaast moet hij ook Carthy in de gaten houden, want de Brit volgt op de derde plaats op slechts 47 seconden van Roglic.

Toch gelooft Carapaz nog in zijn winstkansen. "Het was een harde tijdrit, maar ik ben blij met het resultaat. De Vuelta ligt nog steeds open. Er zijn nog veel mogelijkheden en er komen nog harde dagen aan waarin alles kan veranderen", vertelde Carapaz op de officiële website van Team Ineos Grenadiers.