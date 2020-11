Volgens Allan Peiper zal de Tour de France volgend seizoen zwaarder worden voor de Tourwinnaar: "Zijn rivalen weten nu wie hij is"

Tadej Pogacar is ongetwijfeld één van de revelaties van dit seizoen. De Sloveen van UAE Team Emirates haalde het in de Tour de France van zijn landgenoot Primoz Roglic en uiteraard wordt Pogacar gezien als één van de topfavorieten voor de Tour van volgend jaar.

Toch denkt Allan Peiper, sportief directeur bij UAE Team Emirates, dat Pogacar het zwaarder zal krijgen dan dit seizoen. Daar is uiteraard een logische uitleg voor, want zijn rivalen gaan nu meer rekening met hem houden.

Peiper gaf meer uitleg in een interview bij Cyclingnews. "De rivalen weten nu wie Pogacar is. Het zal harder worden, want ze beschouwen hem niet meer als vanzelfsprekend. Zo zal niemand hem zo maar laten wegrijden op de peyresourde zoals dit seizoen, al weet ik wel niet of ze hem lieten rijden of dat ze hem gewoon niet konden volgen", aldus Peiper.