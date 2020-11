Amerikaan strandt op één seconde van allereerste overwinning bij de profs: "Zo dichtbij"

Pech voor de Amerikaan William Barta in de Vuelta. De renner van CCC Team leek lang op weg naar zijn eerste zege bij de profs, maar uiteindelijk ging Primoz Roglic er nog mee aan de haal. De Sloveen was één seconde sneller.

William Barta heeft er een uistekende tijdrit opzitten in de Vuelta. De Amerikaan van CCC Team leek zo zelfs de 13de etappe binnen te halen, maar het was buiten Roglic gerekend. De nieuwe leider was uiteindelijk met één seconde te sterk voor Barta.



Het is pech voor de Amerikaan, want het had zijn eerste overwinning kunnen zijn bij de profs. De ploeg reageerde dan ook teleurgesteld op Twitter. "Zo dichtbij", schreef CCC Team. De 24-jarige Barta is aan het einde van dit seizoen einde contract, maar deze prestatie zou er wel eens voor gezorgd kunnen hebben dat verschillende ploegen belangstelling in hem zullen tonen.