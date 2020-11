Zware schorsing voor Dylan Groenewegen: Nederlander mag tot mei 2021 niet in actie komen

Eind deze week zou de UCI de straf van Dylan Groenewegen bekendmaken, maar volgens Wielerflits zou de straf van de Nederlander al bekend zijn. De sprinter van Jumbo-Visma zou tot 6 mei 2021 geschorst worden.

Enkele maanden geleden was er een zwaar incident in de Ronde van Polen. Groenewegen had namelijk een gevaarlijke actie in huis, waardoor Fabio Jakobsen zwaar tegen de grond ging. De Nederlander van Deceuninck–Quick-Step heeft nog steeds heel wat fysieke problemen door de val.

De UCI zou aan het einde van deze week de straf bekendmaken voor Groenewegen, maar Wielerflits meldt dat de Nederlander van Jumbo-Visma voor 9 maanden geschorst zou worden. De sprinter zou zo pas op 6 mei 2021 terug in actie kunnen komen.