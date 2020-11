Marc Soler verrast met wie er allemaal mee was in ontsnapping: "Ik zei het meteen tegen de ploeg dat winnen moeilijk zou zijn"

Marc Soler is misschien wel een van de meest aanvalslustige renners van deze Vuelta. Woensdag zat hij opnieuw in de vlucht van de dag, maar de zege moest hij aan Tim Wellens laten.

Soler won in deze Vuelta de tweede etappe en werd ook al een keertje tweede. Woensdag trok hij opnieuw mee in de aanval, maar hij schrok wel om te zien wie er allemaal mee was. "Ik zei meteen via het oortje dat het moeilijk zou worden om te winnen tegen zulke zware tegenstanders", zegt Soler na de etappe.

Soler kwam op de slotklim tekort om echt mee te doen voor etappewinst, hij denkt ook te weten hoe dat komt. "Gisteren ben ik voluit gegaan in de tijdrit, die procentjes kwamik vandaag tekort. Er zijn nog vier etappes te gaan en we zijn naar hier gekomen om alles uit elke etappe te halen", klinkt het.

"Iedereen was ook echt sterk, we hebben genoeg pogingen ondernomen om van de anderen af te geraken. We zijn met de ploeg goed in beeld in deze Vuelta. Het gaat er niet om dat ik vaak voorop rijd of niet, maar dat de ploeg zichbaar is. We laten zien dat we een goed niveau hebben", besluit de Spanjaard van Team Movistar.