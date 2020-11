Opvallende statistiek in de Vuelta: Belg is meest constante renner

Kobe Goossens is de beste Belg in deze Ronde van Spanje. De 24-jarige Balenaar doet het met een 25e plaats zeker niet slecht in zijn eerst grote ronde. Hij leidt tevens in een opvallende statistiek.

Want de wielerwebsite Procyclingstats heeft berekend wie de meest constante renner is van deze Vuelta. Met een verschil van 27 plaatsen tussen zijn beste resultaat (26e in etappe 2) en slechtste resultaat (53e in etappe 9) leidt Goossens dat klassement.

Carapaz, de tweede in het algemene klassement, doet het minder goed met een verschil van 29 plaatsen tussen zijn 2e notering in de openingsetappe en zijn 31e notering in etappe 4.

Wat wil deze statistiek zeggen? Niet zo veel natuurlijk. De tweede plaats van Carapaz is altijd meer waard dan de meest constante renner zijn, je kan ook constant zijn door altijd laatste te eindigen. Maar het is altijd leuk om een Belg een bepaald klassement te zien aanvoeren in een grote ronde.