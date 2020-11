Belgisch oorlogje in aanloop naar het EK in Rosmalen? Sven Nys en Jurgen Mettepenningen kiezen allebei voor hun poulain

Aankomende zondag wordt in Rosmalen het EK veldrijden gereden. Met de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert lijkt het een strijd te gaan worden tussen Iserbyt en Aerts. Al rijdt de Nederlander Van der Haar ook sterk rond.

Om het mogelijke buitenlandse geweld te counteren, roept Iserbyts ploegmanager Jurgen Mettepenningen op om Iserbyt solo kopman te maken in Rosmalen.

"Ik ben geen bondscoach en twee renners steken er momenteel bovenuit. Eli (Iserbyt) lijkt in mijn ogen net iets sterker te zijn", zegt Mettepenningen bij Sporza."Ik zou Iserbyt kopman maken als ik bondscoach was, het was indrukwekkend hoe hij reed op de Koppenberg."

Sven Nys reageerde met drie emoji's die in een deuk liggen van het lachen bij het Sporza-artikel. Nys is teammanager van Toon Aerts.

Ondertussen heeft ook Mettepenningen gereageerd op de lachende Sven Nys. Op welke manier de reactie van Mettepenningen geïnterpreteerd moet worden, laten we volledig aan u over: