Tim Wellens pakt tweede etappeoverwinning in Vuelta

Voor de tweede keer in deze Ronde van Spanje is Tim Wellens erin geslaagd om een etappe te winnen. Wellens haalde het vanuit de vroege vlucht in een prangende sprint voor Michael Woods. In het peloton werd nog snel gereden in de slotkilometer maar alle favorieten eindigden in dezelfde tijd.

Het duurde lang voor er een definitieve kopgroep weg was in deze etappe die leek voorbestemd voor de vroege vlucht. Na een uur koers hadden de renners een afstand van 49 kilometer afgelegd. Uiteindelijk lukte het Wellens, Soler, Stybar, Arensman, Van Baarle en Woods om toch weg te rijden op het geaccidenteerde parcours. Total Direct Energie in het peloton De maximale voorsprong van de kopgroep was 5 minuten waarna vooral Total Direct Energie begon te rijden. Maar op zo'n 20 kilometer van de finish liet de Franse ploeg de teugels vieren waardoor het duidelijk werd dat de winnaar van de etappe vooraan zou zitten. Drie vs drie Woods en Soler proberen het met een aanval maar de eerste schifting gebeurt in een afdaling. Soler en Stybar rijden weg van het groepje, Wellens kan nog aansluiten. De drie kunnen het niet veroorloven om te pokeren want het verschil blijft hangen rond de 10-15 seconden. Net voor de de boog van de laatste kilometer komen de achtervolgers er opnieuw bij waardoor ze met 6 richting aankomst trekken. Woods vs Wellens Woods leidt de groep richting de laatste 500 m en dan acht Wellens zijn moment gekomen om een versnelling te plaatsen. Op 200 meter probeert Wellens het opnieuw en hij slaat een kloofje maar Michael Woods komt nog op het wiel. De Canadees komt op gelijke hoogte met Wellens maar kan er niet over waardoor Wellens zijn tweede ritoverwinning pakt in deze Vuelta.