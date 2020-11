VUELTA live: Het lukt dan toch voor Tim Wellens, Stybar en co om weg te rijden

De 14e etappe in de Ronde van Spanje lijkt spek naar de bek te zijn voor de vluchters. Maar na een uur wedstrijd is er nog altijd geen groepje definitief weggereden.

Update: Het peloton lijkt de kopgroep te laten rijden. Met nog 135 kilometer te gaan hebben de 7 leiders een voosprong van anderhalve minuut. Zullen ze in de finale ook voorop blijven?

De snelheid in het eerste wedstrijduur ligt op 49,1 km/u, een hallucinant gemiddelde. Elke ploeg wil wel een mannetje mee hebben in die ontsnapping dus wordt er in het peloton op elke aanval gereageerd als er niemand van de ploeg mee is.

Er lijkt een groepje te ontstaan en daar zitten enkele leuke namen tussen. Zo is Tim Wellens mee, maar ook Marc Soler en Michael Woods. Zij hebben alle drie al een etappe gewonnen in deze Vuelta.

Ook in de groep: Stybar, Arensman, Van Baarle, en Périchon. Ze hebben zo'n 45 seconden voorsprong op een op hol geslagen peloton.