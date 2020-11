Fransman die door blessure met pensioen moest, voelt zich depressief: "Het blijft een taboe"

Door een enkelblessure moest de 33-jarige Yoann Offredo met wielerpensioen, maar daar heeft de Fransman het zeer moeilijk mee. De ex-renner zou zich zelfs depressief voelen.

Yoann Offredo gaf een interview bij het Franse L'Equipe. Zo had hij het onder meer over een moeilijk onderwerp, want hij zou zich depressief voelen. "Ik voel mij depressief. Peter Kennaugh en Marcel Kittel zijn gestopt door een depressie, maar veel renners laten hun emoties niet zien", vertelde Offredo.

"Het blijft een taboe in ons milieu. Ik word soms huilend wakker. Als renner stond ik terug recht en hield ik van de pijn, maar wie ben ik als mens? Ik heb een nieuwe uitdaging nodig in mijn leven", aldus de Fransman.