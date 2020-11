Heeft Wellens nog zin in een volgende aanval? Dit staat ons te wachten in de vijftiende Vueltarit!

Nu Tim Wellens in de winning mood zit, kan hij er maar beter van profiteren. Waarom een dag na zijn tweede overwinning in de Vuelta niet opnieuw in de aanval gaan? Het profiel van de etappe leent zich er alvast voor. Heeft Wellens nog wat in de tank zitten?

Dat zal inderdaad de grote vraag zijn. Tim Wellens is bezig aan een hele sterke Vuelta, maar heeft natuurlijk ook al enorm veel gegeven. Ook de inspanningen in de veertiende rit zullen wel in de benen kruipen. Kiest Tim Wellens hierdoor voor een dagje herstel? Of smaken die twee zeges zo zoet dat hij meteen op zoek gaat naar een derde?

De rit naar Pablo de Sanabria laat ruimte voor veel concurrenten. Wellicht zullen het toch mannen zijn die zich al eerder in deze Vuelta ook getoond hebben. Renners als Woods en Soler bijvoorbeeld, ook al vaker bedrijvig, en alle twee aanwezig in de kopgroep die het uitzong tot aan de meet in Ourense.

WIE MOET HET DOEN BIJ DECEUNINCK?

Ook bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze altijd wel een kandidaat-winnaar in huis. Andrea Bagioli bijvoorbeeld. Als die zich niet top voelt, kan een Cavagna of een Štybar altijd overnemen. Er moet een opvolger komen voor een Belgische winnaar, want in 2016 kwam Van Genechten als eerste over de streep in Pablo de Sanabria.

VIJF BEKLIMMINGEN

De rit wordt terecht bestempeld als een heuvelachtige rit met vijf beklimmingen van derde categorie, en ook een golvend gedeelte tussen klim vier en klim vijf. Het valt dan nog af te wachten of de vroege vlucht het haalt of op het einde een renner kan wegspringen uit een uitgedund peloton. De start in Mos is alvast vervroegd naar 10u05. De aankomst wordt verwacht rond 17u15.