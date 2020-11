Leider Roglič blijft ook in langste etappes overeind en geeft aan wat het zo lastig maakte: "Blij dat het voorbij is"

Opnieuw een rit afgewerkt, opnieuw is Roglič een dag dichter bij de eindzege. Doet hij in de Vuelta wel wat in de Tour niet lukte? Namelijk, standhouden in de slotdagen? De etappe naar Puebla de Sanabria heeft hem alvast niet uit zijn lood geslagen.

Het was de langste rit uit deze grote ronde en dat kan richting het einde wel in de benen kruipen. "Het was een heel lange dag. Het was weer een zeer snelle etappe en er stond veel wind. Het slechte weer maakte er een lastige dag van", aldus Roglič.

Heel veel genieten op de fiets was er dus niet bij. "Ik ben blij dat het voorbij is en dat we kunnen uitkijken naar de laatste etappes." Er werd geen tijd verloren en dat is altijd een goede zaak als je voor staat. "Al bij al was het een goede dag voor ons."

TIJDSMETING MET 3 KM TE GAAN

De regen had het ook wel gevaarlijk kunnen maken als nog absoluut vermeden moest worden om in de slotfase op een gaatje gezet te worden. Dat maakte echter niet meer uit. "Het was een goede beslissing om de tijden te nemen op drie kilometer van de finish. Zo moesten we niet meer risico's nemen dan nodig."