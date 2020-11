Officieel: Mitchelton-Scott verlengt contract van jong toptalent

De 24-jarige Lucas Hamilton blijft langer bij Mitchelton-Scott. De jonge Australiër heeft zijn contract tot en met 2022 verlengd. Op de site van de ploeg staat te lezen dat Hamilton over de komende twee jaar één van de leiders zou worden.

Hamilton zelf is uiteraard bij met zijn contractverlenging. "Ik ben zeer blij dat ik mijn contract bij de ploeg kan verlengen. Ze tonen veel vertrouwen in mij aangezien ik al een contractverlening kan tekenen nog voor mijn contract was afgelopen. Het betekent dat ik mij gewoon kan focussen op mijn job", aldus Hamilton.

