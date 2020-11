Plannen van Tim Wellens verlopen volgens het boekje: "Uiteraard is willen en kunnen een andere zaak"

In zijn eerste reactie na zijn tweede ritzege in de Vuelta had Tim Wellens het vooral over de tactische aanpak in die laatste honderden meters, met een finish die vlak achter een bocht lag. Het is natuurlijk wel een feit dat Wellens de bewuste rit al langer had aangekruist.

Daar had Tim Wellens het ook nog even over. Het moet dan allemaal wel juist uitpakken. Dat gaf Wellens ook nog aan: alles verliep uit het boekje. "Ik wist dat de rit me erg goed moest liggen. Ik keek al lang uit naar deze etappe", aldus Wellens.

Ons doel was om op zijn minst een etappe te winnen

De zegehonger was dus lang niet gestild door dat eerder behaalde succes in de Ronde van Spanje. "Ons doel was om in deze Vuelta op zijn minst een etappe te winnen, maar na mijn overwinning in Sabiñánigo, in rit 5, wilden we uiteraard meer."

Wellens beseft wel dat er dan nog heel wat voorwaarden vervuld moesten worden om ook tot die tweede zege te komen en mag er daaro mook extra fier op zijn. "Uiteraard is willen en kunnen een andere zaak. Je moet in de juiste ontsnapping terecht komen en ook over de goede benen beschikken." Jammer dat het seizoen straks gedaan is, vanuit het standpunt van Wellens bekeken.