POLL: Moet Iserbyt enige kopman zijn op EK of verdient Aerts op zelfde hoogte gezet te worden?

Het EK veldrijden nadert en zowel Eli Iserbyt als Toon Aerts komen in aanmerking om als kopman van de Belgische selectie uitgespeeld te worden. Iserbyt maakte recent de beste indruk, met onder andere een schitterende prestatie in de Koppenbergcross.

Zijn teammanager Jurgen Mettepenningen meent op basis daarvan dat het best zou zijn als Iserbyt de enige kopman is. In het kamp van Telenet moet Sven Nys er eens goed om lachen, bleek op Twitter. Die zal vinden dat Toon Aerts toch ook zeker zijn kans moet krijgen.

Nu Mathieu van der Poel niet van start gaat, lonkt een Europese titel bij de Belgen. Dan kan het wel van groot belang zijn wie als kopman start. Wat vinden jullie? Mag Iserbyt het kopmanschap claimen of moeten hij en Toon Aerts op dezelfde hoogte starten?