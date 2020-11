Roglič ziet trui niet in gevaar komen en had geen grotere verwachtingen: "Ik vind het geen gemiste kans"

Nadat Primož Roglič de leiding in de Vuelta heroverde in de tijdrit, was het de vraag hoe de tegenstand zou reageren. Zouden ze hem al proberen aan te vallen op die helling aan het eind van de veertiende rit? Of lag daar net een kans voor hem om nog meer tijd te pakken?

Het werd geen van beiden. De boni's waren sowieso al weg, want de vlucht werd niet ingehaald. "De aanvangsfase was moeilijk en snel, maar we reden op ons best. Het was oké voor ons dat de kopgroep voorop bleef", gaf Roglič mee na afloop van de etappe.

GEEN KANS OP EXTRA SECONDEN

De Sloveen vond de aankomst niet lastig genoeg om daar Carapaz en Carthy nog op lengten te zetten. "Er was niet echt de kans om extra seconden te pakken. De snelheid lag erg hoog in de laatste kilometers. We kunnen blij zijn met de uitkomst van de rit."

Had de leider in de Vuelta er echt niet meer van verwacht, gezien de vluchters steeds minder marge hadden? "Ik vind het geen gemiste kans om weer voor een ritzege en voor bonificatieseconde te gaan. De kloof met de leiders slonk, maar vergis je niet: je kan niet zomaar twee minuten dichtrijden op een sterke kopgroep in de finale. De leiders verdienden om te strijden voor de overwinning."