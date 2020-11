Van Vleuten rijdt nog laatste keer voor huidig team en rondt zo succesperiode af: "Afsluiten met positieve noot"

Het was in 2016 dat Annemiek van Vleuten de stap zette naar haar huidige werkgever, het Australische Mitchelton-Scott. Sindsdien volgden er zeges in La Course, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche. Dan laten we de kampioenschappen nog buiten beschouwing.

Een schitterende periode dus in de carrière van Van Vleuten. Die krijgt in 2021 nog een nieuw hoofdstuk, want dan komt ze uit voor Movistar. In de Madrid Challenge, de vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta, rijdt ze vanaf vrijdag haar laatste koers voor Mitchelton-Scott. "Ik kijk er naar uit om het seizoen bij het team met een positieve noot af te sluiten. Niet enkel op vlak van resultaat, maar vooral door samen ons plan uit te voeren. Ik wil mijn vijf jaar bij de ploeg beëndigen met een mooi staaltje teamwork", zegt Van Vleuten op de site van haar ploeg. VOOR WINST GAAN IN OPENINGSRIT De Madrid Challenge is een rittenkoers van drie dagen. Het zou super zijn moest Van Vleuten nog een laatste ritwinst kunnen boeken. "Ik zou er zeker graag voor gaan op de oplopende finish in rit één. De korte tijdrit zal een uitdaging zijn voor mijn pols. De laatste zes weken heb ik niet uit het zadel kunnen sprinten. In de laatste rit zullen we werken voor sprintster Sarah Roy."