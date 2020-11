Niet enkel renners, ook ploegleider Valerio Piva gaat van CCC naar Circus-Wanty Gobert

Circus-Wanty Gobert heeft in zijn technische staf een serieuze versterking aangetrokken. De Italiaan Valerio Piva zal namelijk volgend jaar bij de nieuwe WorldTour-formatie ploegleider worden. Piva komt over van het gestopte CCC.

Een logische overstap misschien wel aangezien Circus-Wanty Gobert de licentie van CCC overneemt. Maar niet alle renners van CCC trekken naar de nieuwe ploeg. Zo is Van Avermaet naar AG2R en trekt Trentin naar UAE.

Piva geldt als een van de meest ervaren ploegleiders in het peloton en kijkt uit naar zijn functie bij een andere ploeg. "Ik was heel vereerd toen ze me belden, ik denk dat we veel kunnen bereiken met dit team. er is nog veel werk voor de boeg maar dit team straalt veel passie uit", klinkt het.

Valerio Piva is al sinds 2002 ploegleider bij de profs. In het verleden zat hij bij Mapei, Sport Vlaanderen, T-Mobile, HTC-Columbia, Katjoesja, BMC, CCC en volgend jaar dus Circus-Wanty Gobert.