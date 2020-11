Als dit nu belofte van Amerikaanse presidentskandidaat was: "Ga Tiegemberg uit E3 halen zodat Naesen kan winnen"

Op sociale media doen er al eens leuke memes de ronde. Oliver Naesen heeft er eentje gevonden die hem wel goed zou uitkomen moest het ook echt kunnen gebeuren. Het draait om de Tiegemberg, niet meteen de favoriete helling van Oliver Naesen.

Het is een meme met een knipoog naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Joe Biden lijkt op weg naar de overwinning tegen zittend president Donald Trump. Volgens de meme klinkt één van de beloftes van Joe Biden als volgt: "Ik ga de Tiegemberg uit het parcours van de E3 BinckBank Classic halen zodat Oliver Naesen deze koers volgend jaar kan winnen!"

Meteen zou Biden door deze verkiezingsbelofte alle staten winnen en dus ook alle 538 kiesmannen binnenhalen, blijkt uit een Electoral College-map. Naesen ziet er de humor alvast van in en spreekt zijn steun alvast uit. "Joe ftw", schrijft Naesen op zijn Twitteraccount. Oftewel: Joe for the win.