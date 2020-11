Alvarado pakt Europese titel in coronaseizoen: "Alles grijpen wat je kan in vreemd seizoen"

Ceylin Alvarado was heel blij nadat ze de Europese titel veroverde in Rosmalen. De Nederlandse won het in een prangende slotronde van landgenote Worst, Brand werd derde.

Alvarado is amper 22 jaar maar is nu al wereldkampioene, Europees kampioene én Nederlands kampioene veldrijden geweest. Een nieuwe suprematie in het veldrijden lijkt het, al was het toch niet zo eenvoudig om die Europese titel te veroveren zaterdagmiddag.

"Het was niet makkelijk, een spannende race op een heel snel parcours", analyseert Alvarado na de race. "We zijn met drie, vier Nederlandse dames aan elkaar gewaagd. Het was heel lastig om hier vandaag te winnen."

Ook het veldrijden is niet gespaard gebleven van het coronavirus, dat beseft Alvarado ook. "Ik ben blij dat we dit EK nog konden rijden aangezien er zo veel races geschrapt worden. Je moet elke kans grijpen die je krijgt dit seizoen. het is een vreemd seizoen en wellicht zullen er nog enkele races geschrapt worden", klinkt het somber.