Nederlandse dames kapen medailles weg op EK, titel is voor Alvarado

Ceylin Alvarado is Europees kampioene veldrijden geworden. In een nagelbijtend duel haalde ze het voor haar landgenote Annemarie Worst. Lucinda Brand maakte het podium helemaal oranje.

Bij de start was Lechner het beste weg, maar daar zat ook Alvarado al zeer attent voorin. Sanne Cant draaide als eerste Belgische op plaats drie het veld in. In de eerste ronde zijn het Brand en Alvarado die het tempo bepalen.

Dankzij een foutje van Brand krijgen Alvarado en Worst een kloofje op de rest. Daarachter zitten nog eens die Nederlandse dames, Sanne Cant zit dan al wat achter de Nederlandse dames.

Oranje boven

Op karakter kan Lucinda Brand terugkomen maar niet veel later gaat ze terug in de fout waardoor ze opnieuw op een vijftal seconden moet achtervolgen.

Net voor het indraaien van de laatste ronde kan Brand toch terugkomen dankzij enkele foutjes van Alvarado en Worst.

Alvarado-Worst

In de laatste ronde delen de drie Nederlandse dames afwisselend prikjes uit aan elkaar. In de zandbak is het wereldkampioene Alvarado die een kloofje slaagt maar Worst is ijzersterk en dicht de kloof. Brand kan niet meer volgen en moet tevreden zijn met een bronzen medaille.

Het is ongelooflijk, Worst maakt regelmatig een foutje maar lukt er ook telkens terug in om opnieuw in het wiel van Alvarado te sluipen.

De twee Nederlandse dames gaan samen naar de laatste rechte lijn en daarin toont Alvarado zich de sterkste. Worst strandt in het wiel, Brand wordt derde. Sanne Cant wordt zevende op 1'20"