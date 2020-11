Opnieuw een crosszondag erbij: veldrit van Hamme verandert van datum

Door het wegvallen van een aantal crossen is er de mogelijkheid voor de veldritten die wel doorgaan om die vaker in te plannen op een zondag. Dat doen ze in de X2O Badkamers Trofee nu ook met de Flandriencross in Hamme. Die krijgt dus een nieuwe datum.

De Flandriencross is één van de wedstrijden die deel uitmaakt van de opvolger van het DVV Trofee-klassement. Aanvankelijk zou deze cross doorgaan op zaterdag 23 januari. Nu kan het al wat vroeger en dus op een zondag: op 17 januari zal deze veldrit al verreden worden. VAN DER POEL VS VAN AERT Dat moet één van de hoogdagen worden in het crossseizoen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen het dan immers tegen mekaar opnemen. De twee toppers hebben allebei toegezegd voor deelname in Hamme. Vorig seizoen won Mathieu van der Poel de cross in Hamme bij de mannen. Bij de vrouwen was Annemarie Worst daar de sterkste.