Weer lovenswaardige poging met groot strijdershart bij Deceuninck-Quick.Step: "We hebben Wolfpack-spirit laten zien"

In elke rit staat er wel iemand op bij Deceuninck-Quick.Step om ten aanval te trekken, in de hoop het ook te kunnen afronden, ondanks lastige omstandigheden. Rémi Cavagna nam die rol voor zijn rekening in de zestiende rit van de Vuelta. Net als Cattaneo daags voordien echter zonder succes.

Rémi Cavagna wilde absoluut van deze etappe nog iets maken. "Na mijn tijdrit was ik ontgoocheld en dit was mijn laatste kans om iets te proberen", verklaarde de Fransman. "We hadden een mooie kopgroep. Het peloton was hard aan het achtervolgen, wat het moeilijk maakte om te overleven."

Cavagna demonstreerde een enorme strijdlust, ontdeed zich van zijn medevluchters en ging solo in een alles-of-nietspoging. Het werd dat laatste, maar Cavagna heeft zichzelf zeker niets te verwijten. "Ik gaf alles en hoopte het te redden, maar dat was niet het geval", sakkerde hij aan de aankomst. Op het moment dat hij gegrepen werd was de teleurstelling al van zijn gezicht af te lezen.

FIER OVER PRESTATIE

Hij mag echter het hoofd omhoog houden: het zijn renners zoals hij, met die aanvallende instelling, die de koers kleur geven. "We hebben alweer de Wolfpack-spirit getoond. We hebben laten zien dat de Wolfpack nooit opgeeft en daar kunnen we fier op zijn."