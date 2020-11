Ackermann net sneller dan Bennett en Philipsen op slotdag, Roglič wint de Vuelta

Met de laatste rit van de Vuelta is het doek gevallen over het WorldTour-seizoen. Ackermann en Roglič mochten juichen, want de eerste pakte de ritzege en de andere mag zich de winnaar van de Ronde van Spanje noemen. In Madrid eindigde het zoals verwacht in een koninklijke massasprint.

Zoals het in de Tour op de laatste dag in een slakkegangetje richting Parijs gaat, zo is dat in de Vuelta hetzelfde richting Madrid. Eens in Madrid was het toch weer koers. Tim Wellens had nog zin in een laatste aanval. Smit, Gonzalo Serrano en Gruzdev wisten hem te vervoegen.

PHILIPSEN VIERDE IN SLOTRIT

Met iets meer dan tien kilometer te gaan was het kwartet er wel aan voor de moeite. Vooral door het werk van Deceuninck-Quick.Step. De onvermijdelijke sprint kwam er toch: Ackermann, Bennett en Philipsen waren alle drie dicht bij de zege. Het was Ackermann die als eerste zijn wiel over de meet gooide. Bennett werd tweede en Kanter nog derde. Philipsen moest het stellen met een vierde plek.

Aan het algemeen klassement veranderde er niets meer. Dat betekent dat Roglič voor het tweede jaar de Vuelta wint, voor Carapaz en Carthy.