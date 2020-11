Enric Mas gaat Vuelta beëindigen met top 5 en witte trui: "Ik ben heel, heel erg blij"

Na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step wilde Enric Mas zich ook bij Movistar bewijzen als groteronderenner. Dat heeft hij in deze Vuelta ook gedaan. Mas was wekenlang bij de beteren en eindigt vijfde, met minuten voorsprong op al wie achter hem staat.

In de laatste bergetappe eindigde Mas kort achter Carthy en Roglič. "Ik ben heel, heel erg blij. Dit mee te maken na een raar seizoen en een erg vreemd jaar." Dat is het voor iedereen geweest en ook voor Mas was het zoeken naar de goede vorm. "Na de Ronde van Burgos en de Dauphiné te rijden, voelde ik me beter in de Tour en de Vuelta."

Al had hij zelf wel op nog meer gehoopt in die grote ronden. "Ik ben er niet in geslaagd op het podium te geraken." Niet op basis van het algemene klassement, wel op basis van het jongerenklassement. Mas is immers de winnaar van de witte trui. "Uiteindelijk eindig ik vijfde in het klassement, neem ik de trui van beste jongere mee naar huis en winnen we het ploegenklassement."

POSITIEVE BALANS

Aan dat laatste hecht Movistar ook altijd een grote waarde. Al bij al een positieve balans. "Dus ik denk wel dat we tevreden zijn", besluit Enric Mas.