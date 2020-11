Michael Vanthourenhout verbazingwekkend sterk op EK veldrijden: "Eli heeft tandje bijgestoken om echt weg te rijden"

Gezien de progressie de voorbije weken mocht wel verwacht worden dat Michael Vanthourenhout een goed EK zou rijden. Maar zo goed? Een tweede plaats én ook heel lang meegegaan met Eli Iserbyt. Dat zullen er hem toch weinigen toegedicht hebben.

De reactie van Vanthourenhout bij HLN gaf aan dat hij er zelf toch wel wat van verwachtte. "Gedurende de week had ik al het gevoel dat ik een goede dag ging hebben. Het is ook wel een parcours dat mij heel goed ligt. Ik was mee van in het begin en dan dacht ik wel dat ik kon meedoen voor het podium. Zo lang meedoen voor de overwinning had ik ook wel niet verwacht."

OOK GOEDE VAN DER HAAR

Het is ook niet dat hij de krachten spaarden als ze dan met hun twee weg waren. "Als we voorop wilden blijven, moesten we samenwerken. Ik heb twee ronden vol door gereden om het verschil te maken, maar ik denk dat Lars van der Haar ook een hele goeie dag had. Eli heeft dan een tandje bijgestoken om echt weg te rijden. Dan was het even moeilijk voor mij om die tweede plaats nog binnen te halen."

Dat lukte hem echter wel. Hoe heeft hij het beleefd, dit EK veldrijden? "Voor mij was het een moeilijk begin van het seizoen. De voorbije weken ging het alltijd een beetje beter."