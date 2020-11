Ryan Kamp na Europese titel bij beloften: "Jammer dat de Belgen er niet bij waren"

Naast de dames elite werkten ook de beloften heren al hun EK af in Rosmalen. Ryan Kamp kwam bij de U23 als winnaar uit de bus. Er stond geen maat op de 19-jarige Nederlander, die zich naast wereldkampioen nu ook Europees kampioen mag noemen.

Het duurde niet al te lang vooraleer Kamp de concurrentie achter liet en solo op weg ging naar de gouden medaille. "Het was sowieso het plan om snel weg te rijden, want dit is wel een rondje waar je alleen kunt rijden. Op kop zie je de bochten beter", vertelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal achteraf.

Een Belgische selectie werd bij de U23 niet naar Rosmalen gestuurd vanwege corona. "Ik vind het jammer dat de Belgen er niet bij waren. Jammer voor zo'n groot crossland als België." Ook de fans langs het parcours miste Kamp toch wel. "De stilte op het parcours neemt toch een stukje vreugde en emotie weg."